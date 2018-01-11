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У Китаї побудували найдовший
морський міст у світі (фото)

У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38

У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році введено в експлуатацію найдовший міст у світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.

Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38

А у нас за те же деньги и за 25 лет не могут построить мост через Днепр на Троещину. У нас на каждые выделенные 100 грн как минимум 99 грн крадут и максимум одну гривну пускают на видимость работы.
white-light
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:23

Re: У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото

  white-light написав:А у нас за те же деньги


За 11 млрд долларов? Зачем же так завираться?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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