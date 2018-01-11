У 2018 році введено в експлуатацію найдовший міст у світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.
Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38
У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)
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Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38
А у нас за те же деньги и за 25 лет не могут построить мост через Днепр на Троещину. У нас на каждые выделенные 100 грн как минимум 99 грн крадут и максимум одну гривну пускают на видимость работы.
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:23
Re: У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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