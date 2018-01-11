У 2018 році введено в експлуатацію найдовший міст у світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.
Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38
У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)
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Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38
А у нас за те же деньги и за 25 лет не могут построить мост через Днепр на Троещину. У нас на каждые выделенные 100 грн как минимум 99 грн крадут и максимум одну гривну пускают на видимость работы.
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:23
Re: У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Нед 14 січ, 2018 08:07
Так, в 2012 году строительство моста оценивалось в 5 млрд грн, в 2013-м — уже 7,6 млрд грн и наконец в 2017-м — 11,2 млрд грн, или $400 млн. Если учесть уже потраченные на строительство моста 3,424 млрд грн, то Подольский мост смело может претендовать на статус самого дорогого в мире. К примеру, стоимость самого высокого моста в мире — через реку Сыдухэ в Китае — составила порядка $100 млн, самый большой разводной мост в Европе — им. Гюстава Флобера во Франции — обошелся в $155 млн, а второй по высоте дорожный мост мира Виадук Мийо во Франции возвели за $400 млн. Причем сроки строительства этих мостов не превышали пяти лет.
back in USSR
Додано: Пон 15 січ, 2018 03:31
slavek
Чтоб далеко не ходить, в статье упомянут мост Васко да Гама через реку Тежу в Лиссабоне. Длина моста составляет 17,2 километра! Финансируемый в основном частным сектором и европейским сообществом, проект был завершен немного с опережением графика, всего за 18 месяцев.! Цена вопроса: $ 1 млрд
Так называемый мост Кирпы (Дарницкий мост) в Киеве, длина 1,1 км, тоже обошелся примерно в $ 1 миллиард. Сооружение моста начато в 2004 году, еще полностью не закончен (так и остался не достроен съезд на Березняки и отсутствует заезд на мост со стороны Саперно-Слободской).
На фото он расположен сразу за старым жд мостом.
У нас "умеют" строить мосты
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