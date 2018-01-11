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У Китаї побудували найдовший
морський міст у світі (фото)

У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38

У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році введено в експлуатацію найдовший міст у світі через море, який з'єднує Гонконг, Макао і Чжухай.

Дивися повний текст У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:38

А у нас за те же деньги и за 25 лет не могут построить мост через Днепр на Троещину. У нас на каждые выделенные 100 грн как минимум 99 грн крадут и максимум одну гривну пускают на видимость работы.
white-light
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:23

Re: У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото

  white-light написав:А у нас за те же деньги


За 11 млрд долларов? Зачем же так завираться?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:36

У нас бюджет страны 11 млрд)
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 08:07

  Sommer написав:За 11 млрд долларов? Зачем же так завираться?


Так, в 2012 году строительство моста оценивалось в 5 млрд грн, в 2013-м — уже 7,6 млрд грн и наконец в 2017-м — 11,2 млрд грн, или $400 млн. Если учесть уже потраченные на строительство моста 3,424 млрд грн, то Подольский мост смело может претендовать на статус самого дорогого в мире. К примеру, стоимость самого высокого моста в мире — через реку Сыдухэ в Китае — составила порядка $100 млн, самый большой разводной мост в Европе — им. Гюстава Флобера во Франции — обошелся в $155 млн, а второй по высоте дорожный мост мира Виадук Мийо во Франции возвели за $400 млн. Причем сроки строительства этих мостов не превышали пяти лет.
https://vesti-ukr.com/kiev/225202-chto- ... skij-most-
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 03:31

slavek

Чтоб далеко не ходить, в статье упомянут мост Васко да Гама через реку Тежу в Лиссабоне. Длина моста составляет 17,2 километра! Финансируемый в основном частным сектором и европейским сообществом, проект был завершен немного с опережением графика, всего за 18 месяцев.! Цена вопроса: $ 1 млрд

Зображення

Так называемый мост Кирпы (Дарницкий мост) в Киеве, длина 1,1 км, тоже обошелся примерно в $ 1 миллиард. Сооружение моста начато в 2004 году, еще полностью не закончен (так и остался не достроен съезд на Березняки и отсутствует заезд на мост со стороны Саперно-Слободской).

На фото он расположен сразу за старым жд мостом.
Зображення
У нас "умеют" строить мосты :evil:
EKO
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