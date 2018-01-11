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У Китаї побудували найдовший морський міст у світі (фото)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:34
slavek написав: Sommer написав:
А теперь внимательно читаем тред с самого начала и смотрим, кто именно прикидывается.
Вы, любезный, и только вы, т.к. в моей ссылке есть 11 млрд..грвн и сравнивается стоимость соизмеримых мостов в Киеве и Франции.
11 млрд.баксов относится к китайскому мосту протяженностью более 30км которых в Украине в принципе нет и неизвестно когда будут.
А теперь порекомендую кроме моего сообщения, прочитать еще то, на которое я отвечал.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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