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В Євросоюзі хочуть брати з українців плату за в'їзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 17:49
Пропонуємо до обговорення:
В Євросоюзі виношують плани щодо введення нових податків і зборів.
Дивися повний текст В Євросоюзі хочуть брати з українців плату за в'їзд
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Додано: Чет 11 січ, 2018 17:49
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сова
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:06
сначала начнут брать плату за въезд, а потом и за выезд можно...
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Cler
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