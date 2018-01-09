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В Євросоюзі хочуть брати з
українців плату за в'їзд

В Євросоюзі хочуть брати з українців плату за в'їзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:49

В Євросоюзі хочуть брати з українців плату за в'їзд

Пропонуємо до обговорення:
В Євросоюзі виношують плани щодо введення нових податків і зборів.

Дивися повний текст В Євросоюзі хочуть брати з українців плату за в'їзд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:49

Супер!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:06

сначала начнут брать плату за въезд, а потом и за выезд можно...
Cler
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