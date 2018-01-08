Про це свідчить Проект постанови про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік.
Дивися повний текст Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:02
Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018.
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:02
В лярдах запутались. Расходы на ПФ почему то больше на 3,3 лярда. Плюс-минус блин, "чуть-чуть".
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