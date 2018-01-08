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Уряд схвалив бюджет
Пенсійного фонду на 2018

Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:02

Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить Проект постанови про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік.

Дивися повний текст Уряд схвалив бюджет Пенсійного фонду на 2018.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:02

В лярдах запутались. Расходы на ПФ почему то больше на 3,3 лярда. Плюс-минус блин, "чуть-чуть".
сова
 
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