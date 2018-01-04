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Вчителям підвищили
зарплати до 6,5-8,5 тисяч

Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:29

Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч

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Розмір окладу залежить від категорії педагога.

Дивися повний текст Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:29

ЗП як завжди підвищать за рахунок інших. "Реорганізація" - багато предметів просто викидають з програми, закривають школи, звільняють вчителів, переповнені класи.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:42

На предыдущее повышение нацбанк дал жесткий сигнал, но видать власть так сладка..
Moimir
 
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