Розмір окладу залежить від категорії педагога.
Дивися повний текст Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 18:29
Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч
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Дивися повний текст Вчителям підвищили зарплати до 6,5-8,5 тисяч.
Додано: Чет 11 січ, 2018 18:29
ЗП як завжди підвищать за рахунок інших. "Реорганізація" - багато предметів просто викидають з програми, закривають школи, звільняють вчителів, переповнені класи.
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:42
На предыдущее повышение нацбанк дал жесткий сигнал, но видать власть так сладка..
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