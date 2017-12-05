Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum, з посиланням на Europa Press.
Дивися повний текст В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму - ЗМІ.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03
В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму...
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Дивися повний текст В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму - ЗМІ.
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03
А если бы нашел один из тех, кому она подарила - даму бы задавила жаба.
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