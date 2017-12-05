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В Іспанії жінка в пирозі знайшла
чек на кругленьку суму...

В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03

В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum, з посиланням на Europa Press.

Дивися повний текст В Іспанії жінка в пирозі знайшла чек на кругленьку суму - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03

А если бы нашел один из тех, кому она подарила - даму бы задавила жаба.
hodkonem36
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