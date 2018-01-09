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Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу заступник генпрокурора України Євген Єнін.
Дивися повний текст Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації "грошей Януковича": в ГПУ назвали причину
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:46
Чергова маячня.Для кого?
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