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Чому засекретили рішення
суду щодо спецконфіскації...

Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:46

Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу заступник генпрокурора України Євген Єнін.

Дивися повний текст Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації "грошей Януковича": в ГПУ назвали причину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:46

Чергова маячня.Для кого?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:27

Нам то кажуть що Гонтарєва у відпустці, виходить, що її посадили в тіхаря)
Щось я їм не вірю.
Rainbow
 
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