Про це заявив на брифінгу заступник генпрокурора України Євген Єнін.
Дивися повний текст Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації "грошей Януковича": в ГПУ назвали причину.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:46
Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації "грошей Януковича": в ГПУ назвали причину.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:27
Нам то кажуть що Гонтарєва у відпустці, виходить, що її посадили в тіхаря)
Щось я їм не вірю.
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