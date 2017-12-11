Національний координаційний центр кібербезпеки займеться забезпеченням доступу до даних криптобірж.
Дивися повний текст Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в Україні ринку криптовалют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:51
Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в Україні ринку криптовалют.
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:51
“создает угрозы для экономики и безопасности государства”.
а можно поконкретнее, господин Турчинов?
реклама
|