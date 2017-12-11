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Рада нацбезпеки визначить
порядок функціонування в...

Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:51

Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в...

Пропонуємо до обговорення:
Національний координаційний центр кібербезпеки займеться забезпеченням доступу до даних криптобірж.

Дивися повний текст Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в Україні ринку криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:51

“создает угрозы для экономики и безопасности государства”.

а можно поконкретнее, господин Турчинов?
hodkonem36
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