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Неактивні активи

Неактивні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:55

Неактивні активи

Пропонуємо до обговорення:
Коломойський, Боголюбов, Ахметов. Чи стануть масовими арешти активів українських олігархів?

Дивися повний текст Неактивні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:55

"чтобы не допустить блокировки или конфискации украинских капиталов в других странах, нужна государственная программа по созданию условий для их возвращения в Украину." - расскажите это Януковичу, который вернул 1.5 млрд долларов (!) чтобы купить украинские государственные (!) долговые бумаги, а в итоге попал на спецконфискацию и ГПУ (Луценко Ю.) слил эти деньги из Ощада в бюджет Украины.
Как думаете, кто и когда захочет сюда вернуть деньги ?
LutsMan
 
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