Коломойський, Боголюбов, Ахметов. Чи стануть масовими арешти активів українських олігархів?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:55
Неактивні активи
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Додано: Чет 11 січ, 2018 19:55
"чтобы не допустить блокировки или конфискации украинских капиталов в других странах, нужна государственная программа по созданию условий для их возвращения в Украину." - расскажите это Януковичу, который вернул 1.5 млрд долларов (!) чтобы купить украинские государственные (!) долговые бумаги, а в итоге попал на спецконфискацию и ГПУ (Луценко Ю.) слил эти деньги из Ощада в бюджет Украины.
Как думаете, кто и когда захочет сюда вернуть деньги ?
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