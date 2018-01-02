RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай почав забороняти
майнінг Bitcoin - ЗМІ

Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11

Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Держагентства Піднебесної звернулися до місцевої влади.

Дивися повний текст Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79231
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11

Ничего не понял из статьи... Так Китай уже начал запрещать майнинг Bitcoin или в Китае, где расположено 80% мощностей по “добыче” биткоинов, МОГУТ запретить майнинг?
Да, с криптовалютами началась нешуточная борьба - столько фейковых новостей наклепали СМИ: то Баффет против биткоина, хотя он сам признался, что ничего в этом не понимает, то Майкрософт отменил платежи в биткоине, а теперь уже, как оказалось, снова их вернул...
Фейк за фейком!
Востаннє редагувалось Ferox в Чет 11 січ, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 17.03.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:13

  Ferox написав:Ничего не понял из статьи... Так Китай уже начал запрещать майнинг Bitcoin или в Китае, где расположено 80% мощностей по “добыче” биткоинов, МОГУТ запретить майнинг?


Уже начали:
Представники групи на місцях повинні звітувати про прогрес щодо усунення майнерів у своєму регіоні щомісяця.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 07.04.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 20:23

  Sommer написав:
  Ferox написав:Ничего не понял из статьи... Так Китай уже начал запрещать майнинг Bitcoin или в Китае, где расположено 80% мощностей по “добыче” биткоинов, МОГУТ запретить майнинг?


Уже начали:
Представники групи на місцях повинні звітувати про прогрес щодо усунення майнерів у своєму регіоні щомісяця.


Еще более жестко о распространяемых слухах высказался создатель Litecoin Чарли Ли. По его словам, все это не более чем FUD (страх, неуверенность, сомнение), которые так часто влияют на рынок. Также он сравнил последние новости (О запрете криптобирж в Корее) с заявлениями о том, что «Китай запрещает биткоин».
Korea bans Bitcoin FUD is the new China bans Bitcoin FUD.

— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 17.03.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай збирається вигнати майнерів біткойнів
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:03
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:03
serg_vronsky
З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
R2 » Вів 02 січ, 2018 11:40
7 380
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 21:19
myshapiton
Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий...
R2 » Вів 02 січ, 2018 13:10
2 235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 21:41
kalinavalera1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
OTP Bank (5282)
11.01.2018 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.