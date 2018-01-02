Держагентства Піднебесної звернулися до місцевої влади.
Дивися повний текст Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11
Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ.
Додано: Чет 11 січ, 2018 20:11
Ничего не понял из статьи... Так Китай уже начал запрещать майнинг Bitcoin или в Китае, где расположено 80% мощностей по “добыче” биткоинов, МОГУТ запретить майнинг?
Да, с криптовалютами началась нешуточная борьба - столько фейковых новостей наклепали СМИ: то Баффет против биткоина, хотя он сам признался, что ничего в этом не понимает, то Майкрософт отменил платежи в биткоине, а теперь уже, как оказалось, снова их вернул...
Фейк за фейком!
Востаннє редагувалось Ferox в Чет 11 січ, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 січ, 2018 20:13
Уже начали:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 11 січ, 2018 20:23
Еще более жестко о распространяемых слухах высказался создатель Litecoin Чарли Ли. По его словам, все это не более чем FUD (страх, неуверенность, сомнение), которые так часто влияют на рынок. Также он сравнил последние новости (О запрете криптобирж в Корее) с заявлениями о том, что «Китай запрещает биткоин».
Korea bans Bitcoin FUD is the new China bans Bitcoin FUD.
— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite)
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