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Siemens знову буде співпрацювати з компанією, яка брала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Російська корпорація "Ростех" і німецький концерн Siemens реалізують у регіонах Росії проект зі створення мережі централізованих клініко-діагностичних лабораторій.
Дивися повний текст Siemens знову буде співпрацювати з компанією, яка брала участь у скандалі з турбінами
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:25
А я им так верил, этим немцам. Зрада!
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:40
Такой он, весьмирснами, загадочный.
P.S.: деньги не пахнут.
В Европу через жony!
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summacut
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