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Siemens знову буде співпрацювати
з компанією, яка брала...

Siemens знову буде співпрацювати з компанією, яка брала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:25

Siemens знову буде співпрацювати з компанією, яка брала...

Пропонуємо до обговорення:
Російська корпорація "Ростех" і німецький концерн Siemens реалізують у регіонах Росії проект зі створення мережі централізованих клініко-діагностичних лабораторій.

Дивися повний текст Siemens знову буде співпрацювати з компанією, яка брала участь у скандалі з турбінами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:25

А я им так верил, этим немцам. Зрада!
серенький
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:40

Такой он, весьмирснами, загадочный.

P.S.: деньги не пахнут.
В Европу через жony!
summacut
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