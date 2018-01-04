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Бензин по 40 гривень за літр:
експерт розповів, чи...

Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:49

Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи...

Пропонуємо до обговорення:
Підставою для такого аналізу служить стрімке зростання цін на нафту.

Дивися повний текст Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи злетять ціни на АЗС.
R2
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Йдемо в Европи
papazina
 
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Только при курсе 40, будет и цена 40
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:10

ох уж эти "анал_итики"...
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:36

В крайнем случае керманычи всегда могут сказать, что "этого требовал МВФ" или "а то питун нападёт :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:51

Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.
megabrualdeath
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:07

  megabrualdeath написав:Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.


))) значит будут велосипедисты под колесами путаться...Ооо или как в Африке и Индии даешь мотоколяску в кредит)
andrey743
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 02:54

  megabrualdeath написав:Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.


+100 Хорошее средство от евроблях
драйвер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 04:33

У всьому треба знаходити свої плюси: зникнуть пробки, стане чистіше повітря, зменшиться кількість ДТП, менше імпорту пального - менший попит на доллар - міцніша гривня.
NetSerpent
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