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Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 січ, 2018 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Підставою для такого аналізу служить стрімке зростання цін на нафту.
Дивися повний текст Бензин по 40 гривень за літр: експерт розповів, чи злетять ціни на АЗС
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R2
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Додано: Чет 11 січ, 2018 21:49
Йдемо в Европи
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papazina
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:41
Только при курсе 40, будет и цена 40
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Rainbow
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:10
ох уж эти "анал_итики"...
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:36
В крайнем случае керманычи всегда могут сказать, что "этого требовал МВФ" или "а то питун нападёт
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:51
Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.
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megabrualdeath
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:07
megabrualdeath написав:
Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.
))) значит будут велосипедисты под колесами путаться...Ооо или как в Африке и Индии даешь мотоколяску в кредит)
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andrey743
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 02:54
megabrualdeath написав:
Ну може б*** хоч поменшає на дорогах.
+100 Хорошее средство от евроблях
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драйвер
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 04:33
У всьому треба знаходити свої плюси: зникнуть пробки, стане чистіше повітря, зменшиться кількість ДТП, менше імпорту пального - менший попит на доллар - міцніша гривня.
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NetSerpent
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