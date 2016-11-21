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Ryanair про повернення в
Україну: "Чутки і спекуляції"

Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:09

Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції"

Пропонуємо до обговорення:
Раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що лоукостер Ryanair може повернутися в Україну вже взимку.

Дивися повний текст Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:09

Красавцы :) Это собственно можно отнести ко всему КМ ;)
Igorten
 
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