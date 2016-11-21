Раніше міністр інфраструктури Омелян заявив, що лоукостер Ryanair може повернутися в Україну вже взимку.
Дивися повний текст Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції".
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Додано: Чет 11 січ, 2018 22:09
Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ryanair про повернення в Україну: "Чутки і спекуляції".
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