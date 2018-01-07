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Україна побила рекорд
з експорту меду

Україна побила рекорд з експорту меду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:03

Україна побила рекорд з експорту меду

Пропонуємо до обговорення:
Головним покупцем українського солодкого продукту є Європейський Союз.

Дивися повний текст Україна побила рекорд з експорту меду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:03

Растёт экономика!
Назло врагам...
serg_vronsky
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