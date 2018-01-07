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США продадуть Норвегії
зброї на $10 млрд

США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:18

США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Норвегія купила у США винищувачі F-35.

Дивися повний текст США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:18

И как это им поможет?..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:27

да че там Марс, сразу на Солнце, с Трампом и это возможно
m@ster
pidvysockiy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:32

  pidvysockiy написав:да че там Марс, сразу на Солнце, с Трампом и это возможно

На Сонці вже північнокорейці побували, наступні - космонавти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:31

  serg_vronsky написав:И как это им поможет?..


F-35 лучше даже пак фы, не говоря уж о су-35 :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:18

  trololo написав: F-35 лучше даже пак фы, не говоря уж о су-35

а ты разве специалист по авиации?
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:20

  ceba написав:
  trololo написав: F-35 лучше даже пак фы, не говоря уж о су-35

а ты разве специалист по авиации?


разве надо быть специалистом, чтобы отличить бмв от волги? су-35 (новая версия су-27) в лучшем конкурент для таких же новых версий ф-18 и ф-15. а Т-50 вообще непонятное поделие, возможно как 4++ неплохой самолет, но на 5е поколение не тянет, ибо не стелс.
trololo
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