Норвегія купила у США винищувачі F-35.
Дивися повний текст США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:18
США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд
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Дивися повний текст США продадуть Норвегії зброї на $10 млрд.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:32
На Сонці вже північнокорейці побували, наступні - космонавти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:31
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:18
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:20
разве надо быть специалистом, чтобы отличить бмв от волги? су-35 (новая версия су-27) в лучшем конкурент для таких же новых версий ф-18 и ф-15. а Т-50 вообще непонятное поделие, возможно как 4++ неплохой самолет, но на 5е поколение не тянет, ибо не стелс.
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