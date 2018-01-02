Українським користувачам ПК відключать Google Диск

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:47
Пропонуємо до обговорення:
На зміну застарілому сервісу прийде частково платний аналог.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:47
Писал явно мастер заголовков :D
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