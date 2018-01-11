Про це він повідомив в соціальній мережі Facebook.
Дивися повний текст Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, - голова ради НБУ Данилишин.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:27
Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, - голова ради НБУ Данилишин.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:27
производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием- кто сможет объяснить, что это значит?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:56
Деньги, насколько я понимаю, это значит, что производители-монополисты создают искусственный дефицит во избежание снижения цен. Но не факт, что я понимаю правильно
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