RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення облікової ставки
не зупинить інфляцію, -...

Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:27

Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст Підвищення облікової ставки не зупинить інфляцію, - голова ради НБУ Данилишин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:27

производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием- кто сможет объяснить, что это значит?
Деньги
 
Повідомлень: 291
З нами з: 13.06.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:56

Деньги, насколько я понимаю, это значит, что производители-монополисты создают искусственный дефицит во избежание снижения цен. Но не факт, что я понимаю правильно :)
skopylec
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ пояснили, як підвищення цін на електроенергію...
R2 » Чет 11 січ, 2018 13:15
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 13:23
Дваждыдвашник
Кубів порадував інформацією про підвищення зарплат в Україні
R2 » П'ят 22 гру, 2017 09:54
3 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 10:38
macho070707
Голова ради НБУ критикує рішення про підвищення...
R2 » П'ят 15 гру, 2017 23:08
1 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 23:08
Rainbow
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.