WWF закликав Меркель зупинити будівництво "Північного...
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Всесвітній фонд дикої природи (WWF) разом з Союзом охорони природи Німеччини (NABU) направили на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель, голови ХСС Хорста Зеехофера і лідера СДПН Мартіна Шульца лист, який містить вимогу заборонити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2"
"В издании Aftenposten сообщили о том, что норвежская компания Kvaerner намерена принять участие в строительстве новой газовой трубы РФ, которая будет поставлять топливо в страны ЕС.
Отмечается, что контракт между европейской компанией и создателями «Северного потока-2» является для нее самым крупным за многие годы — он составит более 600 миллионов крон. Заключили его накануне рождества."