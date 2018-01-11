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WWF закликав Меркель зупинити
будівництво "Північного...

WWF закликав Меркель зупинити будівництво "Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:43

WWF закликав Меркель зупинити будівництво "Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) разом з Союзом охорони природи Німеччини (NABU) направили на ім'я канцлера ФРН Ангели Меркель, голови ХСС Хорста Зеехофера і лідера СДПН Мартіна Шульца лист, який містить вимогу заборонити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2"

Дивися повний текст WWF закликав Меркель зупинити будівництво "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:43

"В издании Aftenposten сообщили о том, что норвежская компания Kvaerner намерена принять участие в строительстве новой газовой трубы РФ, которая будет поставлять топливо в страны ЕС.

Отмечается, что контракт между европейской компанией и создателями «Северного потока-2» является для нее самым крупным за многие годы — он составит более 600 миллионов крон. Заключили его накануне рождества."

http://thekievtimes.ua/politics/533000-evropa-menyaet-svoj-vzglyad-na-severnyj-potok-2.html

может получиться как с южным потоком (строили в Болгарию, построят в Турцию)
Востаннє редагувалось antifox2014 в П'ят 12 січ, 2018 11:11, всього редагувалось 1 раз.
antifox2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:08

Пчёлы против мёда.
serg_vronsky
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