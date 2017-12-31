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Кабмін скасував заплановані
реформи ДФС і митниці

Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:50

Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів скасував постанову 2017 року про реформування і реорганізацію Державної фіскальної служби і митниці, яку ініціювало Міністерство фінансів.

Дивися повний текст Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:50

Идея такая: одна бухгалтерия, один отдел кадров и прочие сервисные службы на все таможенные органы Украины. Вай нот? В Привате (штат примерно такой же) - именно так (по крайней мере, было до национализации). Это ж можно стольких чинуш повыганять!.. Но нет - не будут, как же... Потом придумают какую-то имитацию реформ...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:39

Судя по всему потоки успешно перераспределены, надобность в реформах отпала :)
Igorten
 
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