Кабінет міністрів скасував постанову 2017 року про реформування і реорганізацію Державної фіскальної служби і митниці, яку ініціювало Міністерство фінансів.
Дивися повний текст Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:50
Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін скасував заплановані реформи ДФС і митниці.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:50
Идея такая: одна бухгалтерия, один отдел кадров и прочие сервисные службы на все таможенные органы Украины. Вай нот? В Привате (штат примерно такой же) - именно так (по крайней мере, было до национализации). Это ж можно стольких чинуш повыганять!.. Но нет - не будут, как же... Потом придумают какую-то имитацию реформ...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:39
Судя по всему потоки успешно перераспределены, надобность в реформах отпала :)
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