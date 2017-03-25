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Список невдах: уряд з'ясує,
які держпідприємства...

Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:52

Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства...

Пропонуємо до обговорення:
Розроблено схему оцінки можливих фіскальних ризиків підприємств державного сектора економіки

Дивися повний текст Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства приносять йому найбільші втрати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:52

Кабмин, парламент, администрация Президента, что тут думать. Закрыть нафиг, а еще лучше приватизировать)))
max_us_ua
 
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