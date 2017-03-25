Розроблено схему оцінки можливих фіскальних ризиків підприємств державного сектора економіки
Дивися повний текст Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства приносять йому найбільші втрати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:52
Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Список невдах: уряд з'ясує, які держпідприємства приносять йому найбільші втрати.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 10:52
Кабмин, парламент, администрация Президента, что тут думать. Закрыть нафиг, а еще лучше приватизировать)))
реклама
|