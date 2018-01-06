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НБУ замислився про створення
е-гривні на блокчейні

НБУ замислився про створення е-гривні на блокчейні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:18

НБУ замислився про створення е-гривні на блокчейні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ

Дивися повний текст НБУ замислився про створення е-гривні на блокчейні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:18

Самое оно, создать экспертную группу человек из 200, дать им помещение в центре Киева с блекджеком и шлю... Короче, с полным фаршем, и зарплаты, начиная с 50к охраннику, электромобиль каждому с водителем, и пусть себе решают, надо или не надо. За пару лет эту шарашку сделать НИИ, всех сделать академиками, водителей и уборщиц, так уж и быть, рядовыми профессорами, а результат их работы скопировать и перевести гуглтранслейтом с аналогичного российского, белорусского или казахского проекта. А потом - просто ничего не делать. Вообще. Не вводить же е-гривню, когда ее курс будет уже... Сами угадайте!
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:33

Ви з паперовою порядок наведіть!
злий клоун
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