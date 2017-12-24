Німецький гігант Adidas випустив унікальну лімітовану версію кросівок.
Дивися повний текст Німці зможуть оплатити проїзд кросівками.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:21
Німці зможуть оплатити проїзд кросівками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німці зможуть оплатити проїзд кросівками.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:21
как бы нормальная цена была бы даже для Киева. С смысле хорошие кроссовки (надо думать) плюс проезд - дешево. В если посчитать, почем в Берлине общ. транспорт...
П. С. Представляю, как подхожу к валидатору и закидую ногу... Самое оно
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