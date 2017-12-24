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Німці зможуть оплатити
проїзд кросівками

Німці зможуть оплатити проїзд кросівками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:21

Німці зможуть оплатити проїзд кросівками

Пропонуємо до обговорення:
Німецький гігант Adidas випустив унікальну лімітовану версію кросівок.

Дивися повний текст Німці зможуть оплатити проїзд кросівками.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:21

как бы нормальная цена была бы даже для Киева. С смысле хорошие кроссовки (надо думать) плюс проезд - дешево. В если посчитать, почем в Берлине общ. транспорт...

П. С. Представляю, как подхожу к валидатору и закидую ногу... Самое оно
max_us_ua
 
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