Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в січні почав постачання мазуту з вмістом сірки менше 1% виробництва Волгоградського НПЗ ("Лукойл").
Дивися повний текст ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:30
ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:30
Стесняюсь спросить... Это - хорошо или плохо?
Или это, просто, "застучали"? )
Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:34
Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:05
ну как я понял статья про то что Ринат плохой, поставляет мазут с РФ, а должен в 3 дорого с Европпы, что бы цены были на электричество как в Европпе
реклама
|