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ДТЕК купує малосірчистий
мазут з РФ

ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:30

ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в січні почав постачання мазуту з вмістом сірки менше 1% виробництва Волгоградського НПЗ ("Лукойл").

Дивися повний текст ДТЕК купує малосірчистий мазут з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 11:30

Стесняюсь спросить... Это - хорошо или плохо?
Или это, просто, "застучали"? )
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:34

  serg_vronsky написав:Стесняюсь спросить... Это - хорошо или плохо?
Или это, просто, "застучали"? )


а вы наверное с цензора пришли , где под каждой новостью голосование - "зрада или перемога" ?
Есть еще просто новости.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:05

ну как я понял статья про то что Ринат плохой, поставляет мазут с РФ, а должен в 3 дорого с Европпы, что бы цены были на электричество как в Европпе
andrey743
 
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