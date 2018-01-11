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Зовнішній економічний борг
України становить 83%, - Гройсман

Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:28

Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Гройсман.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:28

А что такое внешний экономический долг? Мне страшно представить, что они имею ввиду под неэкономическим долгом... Донорскими почками?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:40

"государственный бюджет составлял 108 тысяч гривен" - 2 ляпа в одном предложении. Откровенная ложь о разбое прошлой власти, и полная безграмотность - спутал остаток казначейского счета с бюджетом.

Теперь по сути внешнего долга:

ВВП 2013 года = 183,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов. Долг / ВВП = 20,5%.


ВВП 2016 года = 93,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2016 = 45.6 млрд долларов. Долг / ВВП = 48,9%.

Увеличение абсолютного значения долга на 21,6%, при уменьшении ВВП на 49,1%!!!

Соответственно, страна радикально (в 2.4 раза) ухудшила свои возможности по обслуживанию долга! То есть живет не по средствам, что рано, или поздно приведет к дефолту.

Без лишних симпатий к прошлой власти, т.к. и она их недостойна, но при сравнении в лоб - так кто же реальные разбойники??? Вопрос риторический, разумеется...

Если говорить о государственном и гарантированном долге в совокупности, то он вырос с 73 млрд долларов на 31.12.2013 до 76 млрд долларов на 31.12.2016. Менее значительно, так как внутренние долги в гривне попросту были обеспеценены девальвацией нац. валюты.

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
https://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/?2013
https://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/?2016
https://index.minfin.com.ua/index/debtgov/?2016
Востаннє редагувалось Criticus в П'ят 12 січ, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:43

Re: Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Грой

  Criticus написав:Теперь по сути внешнего долга:

ВВП 2013 года = 183,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов. Долг / ВВП = 20,5%.


ВВП 2016 года = 93,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2016 = 45.6 млрд долларов. Долг / ВВП = 48,9%.

Якого боргу? Вони ж різні. Загальний зменшився, державний зріс. Аналітег. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:49

  lapay написав:
  Criticus написав:Теперь по сути внешнего долга:

ВВП 2013 года = 183,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов. Долг / ВВП = 20,5%.


ВВП 2016 года = 93,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2016 = 45.6 млрд долларов. Долг / ВВП = 48,9%.

Якого боргу? Вони ж різні. Загальний зменшився, державний зріс. Аналітег. :)


Дописал - специально ожидая провокаций от защитников власти.

Во первых, совокупной долг не уменьшился, а таки вырос. Во вторых, внешний долг номинирован в твердой валюте и отдавать его можно только за деньги, полученные от экспорта. А экспорт за период упал на 44%.

А внутренний - да, уменьшили в долларах, но увеличили в гривнах (причем увеличили в гривнах в 3 раза!). Отдавать его "проще" - гривны можно напечатать сколько угодно.

Только потом не спрашивайте, почему ценники в магазинах меняются каждую неделю, и стоимость кредитного ресурса для экономики превышает 15%
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:50

Не очень понятно про 83% - если речь идет про общий внешний долг (государственный + частный), то его размер около 117 млрд. долларов - около 105% от ВВП 2017 г.
Государственный внешний долг кратно меньше этих значений.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:34

По моему реплики этого "Премьер Министра" ни кто серьезно не воспринимает. Как будто оператор кол-центра - Здравствуйте, попэрэдныки плохие.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:37

Так, а что вы вообще делаете? Народ опустили в несколько раз, а долг растет!
Лучше досрочно в отставку.
ygn
 
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