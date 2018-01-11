Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Гройсман

Додано: П'ят 12 січ, 2018 12:40

"государственный бюджет составлял 108 тысяч гривен" - 2 ляпа в одном предложении. Откровенная ложь о разбое прошлой власти, и полная безграмотность - спутал остаток казначейского счета с бюджетом.



Теперь по сути внешнего долга:



ВВП 2013 года = 183,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2013 = 37,5 млрд долларов. Долг / ВВП = 20,5%.





ВВП 2016 года = 93,3 млрд долларов. Внешний долг на 31.12.2016 = 45.6 млрд долларов. Долг / ВВП = 48,9%.



Увеличение абсолютного значения долга на 21,6%, при уменьшении ВВП на 49,1%!!!



Соответственно, страна радикально (в 2.4 раза) ухудшила свои возможности по обслуживанию долга! То есть живет не по средствам, что рано, или поздно приведет к дефолту.



Без лишних симпатий к прошлой власти, т.к. и она их недостойна, но при сравнении в лоб - так кто же реальные разбойники??? Вопрос риторический, разумеется...



Если говорить о государственном и гарантированном долге в совокупности, то он вырос с 73 млрд долларов на 31.12.2013 до 76 млрд долларов на 31.12.2016. Менее значительно, так как внутренние долги в гривне попросту были обеспеценены девальвацией нац. валюты.



https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

https://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/?2013

https://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/?2016

https://index.minfin.com.ua/index/debtgov/?2016