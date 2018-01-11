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"Укрпошта" просить НБУ видати ліцензію на переказ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15
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R2
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15
а как до этого они выполняли денежные переводы?
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Cler
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