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"Укрпошта" просить НБУ
видати ліцензію на переказ коштів...

"Укрпошта" просить НБУ видати ліцензію на переказ коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15

"Укрпошта" просить НБУ видати ліцензію на переказ коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службах НБУ і "Укрпошти".

Дивися повний текст "Укрпошта" просить НБУ видати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:15

а как до этого они выполняли денежные переводы?
Cler
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