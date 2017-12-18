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Міжбанк: гривня
продовжує знецінюватися

Міжбанк: гривня продовжує знецінюватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:16

Міжбанк: гривня продовжує знецінюватися

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,34/28,36 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня продовжує знецінюватися.
R2
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