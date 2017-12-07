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В українських дипломатів
вимагатимуть довідку від психіатрів

В українських дипломатів вимагатимуть довідку від психіатрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:16

В українських дипломатів вимагатимуть довідку від психіатрів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив обов'язкове проведення психіатричного огляд громадян, яких наймають на дипломатичну службу.

Дивися повний текст В українських дипломатів вимагатимуть довідку від психіатрів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:16

начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным... :)))
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30

  Cler написав:начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным... :)))


Это у него от того, что вместо МГИМО учился в МФТИ.
Востаннє редагувалось warlamp в П'ят 12 січ, 2018 14:40, всього редагувалось 2 разів.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35

  warlamp написав:
  Cler написав:начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным... :)))

Это у него от того, что вместо МГИМО учился в МФТИ.

видно никогда не сбудется мечта Жванецкого о том "что руководитель, специалист, интеллигент будет один и тот же человек"... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:40

Вообще-то, самые успешные украинские политики, как правило, или картавят или состоят на учёте в ПНД. :mrgreen:
warlamp
 
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