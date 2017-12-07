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В українських дипломатів вимагатимуть довідку від психіатрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив обов'язкове проведення психіатричного огляд громадян, яких наймають на дипломатичну службу.
Дивися повний текст В українських дипломатів вимагатимуть довідку від психіатрів
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R2
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:16
начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным... :)))
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Cler
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30
Cler написав:
начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным...
))
Это у него от того, что вместо МГИМО учился в МФТИ.
Востаннє редагувалось warlamp
в П'ят 12 січ, 2018 14:40, всього редагувалось 2 разів.
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warlamp
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:35
warlamp написав: Cler написав:
начать надо с Климкина - он выглядит явно неадекватным...
))
Это у него от того, что вместо МГИМО учился в МФТИ.
видно никогда не сбудется мечта Жванецкого о том "что руководитель, специалист, интеллигент будет один и тот же человек"...
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Cler
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:40
Вообще-то, самые успешные украинские политики, как правило, или картавят или состоят на учёте в ПНД.
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warlamp
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