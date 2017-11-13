За словами фінансиста, ще до нового року українцям вистачало двох-трьох літаків на тиждень.
Дивися повний текст Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку кеша - фінансист.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30
Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку кеша - фінансист.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30
а буквально перед новым годом нам рассказывали о том что население продаёт валюты больше чем покупает - опять обманули?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:37
Под каждый самолет с баксами, нужна баржа с гривнами. Нацбанк працюе не выключая станок. Иначе за какой ... при падающей экономике войну вести, пенсии платить, дороги строить и еще воровать? Ну поддерживали курс как могли, а бубырь то вылезет ранише чи пизнише. А долгов в 2018 валютных еще сколько закрывать. Мама дарагая...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:43
Jack Reacher
доктор сказал в морг...значит в морг
пс-"свой курс" они озвучили теперь дай Бог в него "влезть"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:48
через неделю понесёте сдавать,вдруг выяснится,что гречка дорогая,за газ надо заплатить,а та сотка как припарка,от зубожиння не спасла,опять придётся сдавать с влётом)))
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:58
Re: Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...
Це бізнес на хом'ячках, які не купили валюту влітку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:59
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