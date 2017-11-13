RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ажіотажний попит на валюту:
щодня завозять по літаку...

Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30

Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...

Пропонуємо до обговорення:
За словами фінансиста, ще до нового року українцям вистачало двох-трьох літаків на тиждень.

Дивися повний текст Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку кеша - фінансист.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79262
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:30

а буквально перед новым годом нам рассказывали о том что население продаёт валюты больше чем покупает - опять обманули?
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:37

Под каждый самолет с баксами, нужна баржа с гривнами. Нацбанк працюе не выключая станок. Иначе за какой ... при падающей экономике войну вести, пенсии платить, дороги строить и еще воровать? Ну поддерживали курс как могли, а бубырь то вылезет ранише чи пизнише. А долгов в 2018 валютных еще сколько закрывать. Мама дарагая...
Jack Reacher
 
Повідомлень: 729
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:43

Jack Reacher
доктор сказал в морг...значит в морг :mrgreen:
пс-"свой курс" они озвучили теперь дай Бог в него "влезть"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 28.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:48

через неделю понесёте сдавать,вдруг выяснится,что гречка дорогая,за газ надо заплатить,а та сотка как припарка,от зубожиння не спасла,опять придётся сдавать с влётом)))
somilitark
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9239
З нами з: 30.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:52

два самолета
papazina
 
Повідомлень: 513
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:54

Стесняюсь спросить... це перемога, чи зрада?..
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:57

Загонялы креативят)))
Летом будет 26
Vint
 
Повідомлень: 605
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:58

Re: Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...

  serg_vronsky написав:Стесняюсь спросить... це перемога, чи зрада?..

Це бізнес на хом'ячках, які не купили валюту влітку. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 01.08.15
Подякував: 640 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:59

  Vint написав:Загонялы креативят)))
Летом будет 26

летом какого года? откуда такой оптимизм?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bloomberg назвав найкращу валюту для інвестицій
R2 » Пон 08 січ, 2018 12:40
2 225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 12:50
freeze
Укрзалізниця збільшить кількість кас через попит на...
R2 » Суб 06 січ, 2018 00:09
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 00:09
Тракторист
У світі рекордно впав попит інвесторів на золото 1, 2
R2 » Пон 13 лис, 2017 10:51
15 1086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 16:56
gleb
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12129)
12.01.2018 22:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.