Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:06
Можно винить население, а можно заметить закономерность каждый год одно и тоже после праздников бакс взлетает, проходит не так и много времени и (в эти зимние месяца деловая активность минимум) и все это фальшивое нагнетание обваливается. Мне кажется, что и за малых оборотов валюты спекулянты увеличивают процент маржи. Прошлый год 9 января курс 28.91гр 6 марта 2017 27.04гр.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:29
[b]Cler[/b Летом (этого года!) будет по 26, посмотрите на прошлые три года - зимой рост, а летом откат. В этом году будет тоже самое. Сейчас - самое время доллар сдавать, чтобы через 3-5 месяцев прикупить.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:59
Опять самолеты. Так может курс регулировать на полосе Борисполя?
Банкомат Привата утром выдавал 500 нового образца по номерам.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15
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