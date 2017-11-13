в таком резком падении курса тоже нет ничего оптимистичного. по плану вроде озвучивали что-то вроде 29 на этот год и 30 на следующий. в 2017 среднегодовой по факту получился меньше, чем планировался.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:53
в таком резком падении курса тоже нет ничего оптимистичного. по плану вроде озвучивали что-то вроде 29 на этот год и 30 на следующий. в 2017 среднегодовой по факту получился меньше, чем планировался.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:56
Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:16
...але є і інші фактори- наприклад збільшення держбору-на цей рік заплановано позичити суму еквівалентну 6.8% ввп україни, як ви думаєте це нормально? Я думаю що влада "підсіла на кредитну голку" і вразі якоїсь кризи точно можливий дефолт, крім того хто буде віддавати кошти?- цю владу таке питання точно не цікавить...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:40
Re: Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...
1.а камазов с деньгами януковича случайно не замечали ?
2.
где летом то были, когда по 26- хоть лопатой греби?
3. умиляет паника в сми из-за копеечных колебаний (например на ньюсОне каждое утро паникуют "караул, аж целых 2х.хх с копейками", а всего-то непосильными потугами отросли на 3 гривни за 4.5 месяца - вот это много, да)...
после пережитых криптокачелей, нынешние гривнобаксовые волны - это вообще каким-то убогим позорищем выглядит
видимо пора открывать сезон летних зеленых шортов и помочь нуждающимся согражданам в трудную минуту.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 січ, 2018 23:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:57
Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:03
Да-да-да, население опять все скупило,не экономика туфта ,кридиты не дают,неее...
у пересичного уже не так и много лишней гривны что бы в доллары менять.
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:28
Жду распоряжение кабмина о возврате пенсий на уровень 2017 года, а то эти пенсионеры в банках всю валюту скупили, а на остаток ажиотаж на межбанке сделали.
Додано: Суб 13 січ, 2018 02:15
Обожаю такие заголовки. Видать, реэкспорт того, что Фёдрыч вывез.
Только сокрыли тогда, чтобы не травмировать возбужденную психику революционеров- раз по самолету ежедневно завозят, значит выносил-то не КамАЗами, а супертанкерами.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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