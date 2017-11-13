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Ажіотажний попит на валюту:
щодня завозять по літаку...

Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:53

  Cler написав:
  Vint написав:Загонялы креативят)))
Летом будет 26

летом какого года? откуда такой оптимизм?...


в таком резком падении курса тоже нет ничего оптимистичного. по плану вроде озвучивали что-то вроде 29 на этот год и 30 на следующий. в 2017 среднегодовой по факту получился меньше, чем планировался.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:56

  Cler написав:
  Vint написав:Загонялы креативят)))
Летом будет 26

летом какого года? откуда такой оптимизм?...

Год назад курс был выше, чем сейчас.
Тогда разворованный Приват давил на курс.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:16

...але є і інші фактори- наприклад збільшення держбору-на цей рік заплановано позичити суму еквівалентну 6.8% ввп україни, як ви думаєте це нормально? Я думаю що влада "підсіла на кредитну голку" і вразі якоїсь кризи точно можливий дефолт, крім того хто буде віддавати кошти?- цю владу таке питання точно не цікавить...
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:40

Re: Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...

1.а камазов с деньгами януковича случайно не замечали ? :lol:

2.
желающих купить сотню-другую «зеленых» резко прибавилось.
где летом то были, когда по 26- хоть лопатой греби?

3. умиляет паника в сми из-за копеечных колебаний (например на ньюсОне каждое утро паникуют "караул, аж целых 2х.хх с копейками", а всего-то непосильными потугами отросли на 3 гривни за 4.5 месяца - вот это много, да)... :D
после пережитых криптокачелей, нынешние гривнобаксовые волны - это вообще каким-то убогим позорищем выглядит :mrgreen:

видимо пора открывать сезон летних зеленых шортов и помочь нуждающимся согражданам в трудную минуту. 8)
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 12 січ, 2018 23:05, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:57

  500 написав:Опять Банкомат Привата утром выдавал 500 нового образца по номерам.
Подтверждаю, тоже так получил :oops:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:03

Да-да-да, население опять все скупило,не экономика туфта ,кридиты не дают,неее...
у пересичного уже не так и много лишней гривны что бы в доллары менять.
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:28

Жду распоряжение кабмина о возврате пенсий на уровень 2017 года, а то эти пенсионеры в банках всю валюту скупили, а на остаток ажиотаж на межбанке сделали.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:15

Обожаю такие заголовки. Видать, реэкспорт того, что Фёдрыч вывез.
Только сокрыли тогда, чтобы не травмировать возбужденную психику революционеров- раз по самолету ежедневно завозят, значит выносил-то не КамАЗами, а супертанкерами.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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