Ажіотажний попит на валюту: щодня завозять по літаку...

Додано: Суб 13 січ, 2018 02:15

Обожаю такие заголовки. Видать, реэкспорт того, что Фёдрыч вывез.

Только сокрыли тогда, чтобы не травмировать возбужденную психику революционеров- раз по самолету ежедневно завозят, значит выносил-то не КамАЗами, а супертанкерами.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!