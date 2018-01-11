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Для кого в Україні збільшиться
розмір пенсії 2018 року

Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:55

Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня розмір мінімальної пенсії складе 1435 грн

Дивися повний текст Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:23

минимальная пенсия вырастет на 124 грн., а на сколько вырастут цены и тарифы?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:29

Да ничего уже давно не растет кроме цен, расходов и налогов!!!
Moimir
 
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