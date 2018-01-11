З 1 липня розмір мінімальної пенсії складе 1435 грн
Дивися повний текст Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:55
Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для кого в Україні збільшиться розмір пенсії 2018 року.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:23
минимальная пенсия вырастет на 124 грн., а на сколько вырастут цены и тарифы?...
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