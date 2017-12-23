В 2017 році Україна імпортувала з ЄС 14 млрд куб м газу
Дивися повний текст Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель Україною газу у РФ - Bloomberg.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:14
Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель Україною газу у РФ - Bloomberg.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:43
Эти евротрейдеры продавали Украине газ, который даже не доходил до них по украинской же трубе. В итоге технические затраты на операцию были нулевыми, а профит реальным.
Куча встреч, движений, переговоров, полетов, откатов, премий, отчетов, награждений за фактическую прокладку, оплаченную клиентами.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:03
Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..
Ага. Це прокладка підбігла до Нафтогазу з проханням купити у неє газ, ще й готова була за це доплатити.
Для зрадофілів нагадаю, що Газмяс хотів 4,5 млрд за газ 2013-2014, а Арбітраж присудив 2 млрд. І це ще немає присуду по транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:30
Да что так сложно все объясняете) Нужно проще, по-незрадофильскому) Путин заставил Стокгольмский арбитраж принудить Украину покупать газ напрямую у Газпрома. А насчет присуду по транзиту - так завсегда дураки думкой багатиют)
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:36
Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..
Так може, прямо у Пукіна, унутрішній газ?
Газмяс вже забагатів на 56 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:36
Мы уже поняли, что 2 млрда это убедительная победа. А по поводу транзитной части - поживем увидим, зачем делить шкуру еще не убитого медведя.
имхо
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:39
Вы поаккуратнее с поисками рука Кремля) В Виннице суд отправил на принудительное лечение мужчину, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. Он сделал это, так как был уверен, что дом отапливается российским газом. Такое решение содержится в Едином государственном реестре решений судов.
Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом и вовсе заявил, что вокруг одни сепаратисты, а его преследуют и показывают информацию о нем по ТВ. Он также пытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет "от дьявола".
Мужчину осмотрела комиссия врачей-психиатров Винницкая областной психоневрологической больницы им. А. И. Ющенко. Было установлено, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, может нанести вред людям и не осознает свои действия, так как находится под влиянием болезни. Учитывая данные анамнеза, заявление матери о неадекватном поведении, больница подала заявление в суд, на основе чего мужчину и задержали.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:48
Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..
Правильно. Шукав газ, який ми тирили 25 років. Мабуть, передивився по супутнику Кисєльова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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