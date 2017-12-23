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Європейці втратять мільярди
при відновленні закупівель...

Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:14

Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель...

Пропонуємо до обговорення:
В 2017 році Україна імпортувала з ЄС 14 млрд куб м газу

Дивися повний текст Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель Україною газу у РФ - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:14

1,2 мдрл. - это очевидно та сумма которую мы переплачивали за газ?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:15

Шила в мешке не утаишь... )))
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:43

Эти евротрейдеры продавали Украине газ, который даже не доходил до них по украинской же трубе. В итоге технические затраты на операцию были нулевыми, а профит реальным.
Куча встреч, движений, переговоров, полетов, откатов, премий, отчетов, награждений за фактическую прокладку, оплаченную клиентами.
500
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:03

Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..

  500 написав:Эти евротрейдеры продавали Украине газ, который даже не доходил до них по украинской же трубе. В итоге технические затраты на операцию были нулевыми, а профит реальным.
Куча встреч, движений, переговоров, полетов, откатов, премий, отчетов, награждений за фактическую прокладку, оплаченную клиентами.

Ага. Це прокладка підбігла до Нафтогазу з проханням купити у неє газ, ще й готова була за це доплатити. :)
Для зрадофілів нагадаю, що Газмяс хотів 4,5 млрд за газ 2013-2014, а Арбітраж присудив 2 млрд. І це ще немає присуду по транзиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:30

  lapay написав: Ага. Це прокладка підбігла до Нафтогазу з проханням купити у неє газ, ще й готова була за це доплатити. Для зрадофілів нагадаю, що Газмяс хотів 4,5 млрд за газ 2013-2014, а Арбітраж присудив 2 млрд. І це ще немає присуду по транзиту.

Да что так сложно все объясняете) Нужно проще, по-незрадофильскому) Путин заставил Стокгольмский арбитраж принудить Украину покупать газ напрямую у Газпрома. А насчет присуду по транзиту - так завсегда дураки думкой багатиют)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:36

Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..

  Jack Reacher написав:Путин заставил Стокгольмский арбитраж принудить Украину покупать газ напрямую у Газпрома.

Так може, прямо у Пукіна, унутрішній газ?
  Jack Reacher написав:А насчет присуду по транзиту - так завсегда дураки думкой багатиют)

Газмяс вже забагатів на 56 млрд. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:36

  lapay написав:Для зрадофілів нагадаю, що Газмяс хотів 4,5 млрд за газ 2013-2014, а Арбітраж присудив 2 млрд. І це ще немає присуду по транзиту.

Мы уже поняли, что 2 млрда это убедительная победа. А по поводу транзитной части - поживем увидим, зачем делить шкуру еще не убитого медведя.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:39

  lapay написав: Так може, прямо у Пукіна, унутрішній газ? Газмяс вже забагатів на 56 млрд.

Вы поаккуратнее с поисками рука Кремля) В Виннице суд отправил на принудительное лечение мужчину, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. Он сделал это, так как был уверен, что дом отапливается российским газом. Такое решение содержится в Едином государственном реестре решений судов.

Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом и вовсе заявил, что вокруг одни сепаратисты, а его преследуют и показывают информацию о нем по ТВ. Он также пытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет "от дьявола".

Мужчину осмотрела комиссия врачей-психиатров Винницкая областной психоневрологической больницы им. А. И. Ющенко. Было установлено, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, может нанести вред людям и не осознает свои действия, так как находится под влиянием болезни. Учитывая данные анамнеза, заявление матери о неадекватном поведении, больница подала заявление в суд, на основе чего мужчину и задержали.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:48

Re: Європейці втратять мільярди при відновленні закупівель..

  Jack Reacher написав:В Виннице суд отправил на принудительное лечение мужчину, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел. Он сделал это, так как был уверен, что дом отапливается российским газом. Такое решение содержится в Едином государственном реестре решений судов.
...
Было установлено, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, может нанести вред людям и не осознает свои действия, так как находится под влиянием болезни. Учитывая данные анамнеза, заявление матери о неадекватном поведении, больница подала заявление в суд, на основе чего мужчину и задержали

Правильно. Шукав газ, який ми тирили 25 років. Мабуть, передивився по супутнику Кисєльова. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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