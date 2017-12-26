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Гройсман вважає корупцію
перебільшеною проблемою

Гройсман вважає корупцію перебільшеною проблемою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:37

Гройсман вважає корупцію перебільшеною проблемою

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:37

Спрашивать Гройсмана о коррупции не корректно. Это все равно, что спросить алкоголика считает ли он алкоголизм проблемой или наркобарона видит ли он проблему в наркотиках.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:03

Камеди-клаб ? :) Тут еще на соседнем ресурсе "Гройсман о блокаде Донбасса: Это преступление против государства. Если бы у меня были инструменты привлечь к ответственности, я бы это сделал" ... кто подписал он хоть в курсе ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:13

Как майдан устроить, значит коррупция это веская причина, а как сам в кресло сел с "божьей" помощью, так теперь коррупции зовсим и немае. Не уточнил, какого Бога имел ввиду, Мамону или какого-то другого. Красавчик, мама наверное гордится, что Вовочка так на "скрипке грае". А насчет 40 миллионов... Так шутить над украинцами могут люди с крепкими шинкарскими традициями.
Jack Reacher
 
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