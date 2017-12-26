Гройсман вважає корупцію перебільшеною проблемою

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galex написав:гройсман прав в том, что тему заездили потому что так легче сделать жупел для бедняков - мол вы бедные потому что олигархи коррупция и офшоры (офшоры это вообще удобная штука как для пользующихся так и для пропагандистов - на словах можно сказать что супостат туда увел 100 млрд долларов за год и попробуй докажи что это не так)
насчет "удалось побороть" в таких-то отраслях это он погорячился, насчет "улучшили ситуацию" очевидно прав. но бороть нужно в основном причины, а не следствия. и да, нужен антикоррупционный суд.
Олигархи не актуально, они есть везде, без них ни как. Другой вопрос когда законы и часть бюджета работает на них. То что нужно бороть причины, то аксиома, но кто бороть то будет, когда посмотрите на лица в верховной раде. Антикоррупционный суд, утопия, суд должен быть один. Когда появится антикоррупционный суд будет много красивых речей и мало толку, к гадалке не ходи.
galex Вы Байдена в Раде пересмотрите лишний раз. Там он беднякам))) о жумпеле рассказывал. О роли коррупции... О том, что не пересичные, а страна бедная от этой безобидной по-Вашему и премьера коррупции.
И это он сверхдипломатически (потому что по сути это вмешательство в чужие дела). А не прямо в лоб о всех прямых и косвенных влияниях высокого уровня коррупции на уровень развития общества и государства.
Igorten написав: Олигархи не актуально, они есть везде, без них ни как. Другой вопрос когда законы и часть бюджета работает на них. То что нужно бороть причины, то аксиома, но кто бороть то будет, когда посмотрите на лица в верховной раде. Антикоррупционный суд, утопия, суд должен быть один. Когда появится антикоррупционный суд будет много красивых речей и мало толку, к гадалке не ходи.
касательно антикуррупционного суда с вами не согласен да и мне кажется что НАБУ более виднее чем вам :-) ввиду массовости коррупционного явления и перегруженности текущего суда - я лично согласен с НАБУ что с такими срока рассмотрения дел сложно посадить коррупционеров. У меня простое дело рассматривается 2.5 года, банальные заявления по делу в Киеве рассматриваются пл 2 месяца, потом решение вносится в реестр задним числом с нарушением всех норм и в моем случае дело не в том что другая сторона подкупила судью а в том что там суд по ходу полностью зашивается. Мое мнение что на данном этапе антикоррупционный суд нужен который будет заниматься только делами коррупции + продолжить реформу судов по всем направлениям общих судов.