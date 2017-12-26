RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман вважає корупцію
перебільшеною проблемою

Гройсман вважає корупцію перебільшеною проблемою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:02

  galex написав:гройсман прав в том, что тему заездили потому что так легче сделать жупел для бедняков - мол вы бедные потому что олигархи коррупция и офшоры (офшоры это вообще удобная штука как для пользующихся так и для пропагандистов - на словах можно сказать что супостат туда увел 100 млрд долларов за год и попробуй докажи что это не так)

насчет "удалось побороть" в таких-то отраслях это он погорячился, насчет "улучшили ситуацию" очевидно прав. но бороть нужно в основном причины, а не следствия.
и да, нужен антикоррупционный суд.


Олигархи не актуально, они есть везде, без них ни как. Другой вопрос когда законы и часть бюджета работает на них. То что нужно бороть причины, то аксиома, но кто бороть то будет, когда посмотрите на лица в верховной раде. Антикоррупционный суд, утопия, суд должен быть один. Когда появится антикоррупционный суд будет много красивых речей и мало толку, к гадалке не ходи.
Igorten
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 01.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:37

galex
Вы Байдена в Раде пересмотрите лишний раз.
Там он беднякам))) о жумпеле рассказывал.
О роли коррупции... О том, что не пересичные, а страна бедная от этой безобидной по-Вашему и премьера коррупции.

И это он сверхдипломатически (потому что по сути это вмешательство в чужие дела).
А не прямо в лоб о всех прямых и косвенных влияниях высокого уровня коррупции на уровень развития общества и государства.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18938
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:43

  galex написав:
  Cryptos написав:Ну да царь-янык тоже говорил что коррупция то отговорки ленивых и обиженых, где сейчас янык?


янык изначально был обречен, что бы он ни делал. да и ополчились на него не из-за коррупции.

Если он был обречен, нужно было просто дождаться выборов через год.
vak
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:55

  Igorten написав: Олигархи не актуально, они есть везде, без них ни как. Другой вопрос когда законы и часть бюджета работает на них. То что нужно бороть причины, то аксиома, но кто бороть то будет, когда посмотрите на лица в верховной раде. Антикоррупционный суд, утопия, суд должен быть один. Когда появится антикоррупционный суд будет много красивых речей и мало толку, к гадалке не ходи.

касательно антикуррупционного суда с вами не согласен да и мне кажется что НАБУ более виднее чем вам :-) ввиду массовости коррупционного явления и перегруженности текущего суда - я лично согласен с НАБУ что с такими срока рассмотрения дел сложно посадить коррупционеров. У меня простое дело рассматривается 2.5 года, банальные заявления по делу в Киеве рассматриваются пл 2 месяца, потом решение вносится в реестр задним числом с нарушением всех норм и в моем случае дело не в том что другая сторона подкупила судью а в том что там суд по ходу полностью зашивается. Мое мнение что на данном этапе антикоррупционный суд нужен который будет заниматься только делами коррупции + продолжить реформу судов по всем направлениям общих судов.
dotster
 
Повідомлень: 959
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зовнішній економічний борг України становить 83%, - Гройсман
R2 » П'ят 12 січ, 2018 12:28
8 327
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 14:19
cccp30000
Гройсман пояснив, коли українським лікарям чекати...
R2 » Чет 11 січ, 2018 14:48
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 14:49
Igorten
Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу... 1, 2, 3
R2 » Вів 26 гру, 2017 10:30
29 7166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 07:14
Aqaz123
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14610)
13.01.2018 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.