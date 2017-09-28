Гонтарева і Фукс прокоментували звинувачення в сприянні...

Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:48

"она утверждает, что ее компания была лишь финансовым посредником, а ГПУ в этом деле ее не допрашивала". А посредничество в отмывании денег полученных или выведенных из страны незаконным путем - это типа не соучастие? Ой, она ж не знала. Ну это смягчает вину. Но потом то она узнала, почему не обратилась в органы правопорядка? Опять не знала? Глава НБУ? Ее ГПУ не допрашивала? Не проблема, ФБР допросит. Отмывание преступных долларов попадает под юрисдикцию США. Что, они не преступные? Тогда об чем был Майдан? А..не доказали, что преступные? А как же заявления ГПУ, что доказали? Так доказали или не доказали? А если доказали, почему не допросили?