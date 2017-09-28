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Гонтарева і Фукс прокоментували
звинувачення в сприянні...

Гонтарева і Фукс прокоментували звинувачення в сприянні...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:48

Гонтарева і Фукс прокоментували звинувачення в сприянні...

Пропонуємо до обговорення:
В оприлюдненій телеканалом Al Jazееra схемі виведення з України грошей оточенням Віктора Януковича фігурує екс-голова НБУ Валерія Гонтарева

Дивися повний текст Гонтарева і Фукс прокоментували звинувачення в сприянні виведенню Януковичем грошей з України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:48

"она утверждает, что ее компания была лишь финансовым посредником, а ГПУ в этом деле ее не допрашивала". А посредничество в отмывании денег полученных или выведенных из страны незаконным путем - это типа не соучастие? Ой, она ж не знала. Ну это смягчает вину. Но потом то она узнала, почему не обратилась в органы правопорядка? Опять не знала? Глава НБУ? Ее ГПУ не допрашивала? Не проблема, ФБР допросит. Отмывание преступных долларов попадает под юрисдикцию США. Что, они не преступные? Тогда об чем был Майдан? А..не доказали, что преступные? А как же заявления ГПУ, что доказали? Так доказали или не доказали? А если доказали, почему не допросили?
gleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:24

А смысл в допросах ГПУ? Гонтарева одна из финансисток ПАПы, генпрокурор - ПАПин кум. Ниякои коррупции в этой связке быть не могет. А ФБР допрашивать будет только если ПАПу решать сменить. А пока менять директора страны не на кого, то и допрашивать никто, никого не будет. Грабили и грабить будут.
Jack Reacher
 
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