За її даними, посаду заступника голови НР продовжить займати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.
Дивися повний текст Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу".
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15
Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу".
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15
колония она и есть колония, еще какие-то незалежности отмечают двуликие
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:28
Re: Британка очолила наглядову раду
Так чого метрополія колонії безвіз не дає? А з Рашею в нас безвіз, і Клімкін сибіряк.
Меня терзают смутные сомненья. (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:44
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:45
Бгг. Расскажи, волгарик, кто у вас председатель совета директоров "Роснефти"? Немец Шредер?
Понятно теперь, почему вы у себя день независимости отменили - признали свою колониальную сущность.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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