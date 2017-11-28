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Британка очолила наглядову
раду "Нафтогазу"

Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15

Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
За її даними, посаду заступника голови НР продовжить займати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.

Дивися повний текст Британка очолила наглядову раду "Нафтогазу".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:15

колония она и есть колония, еще какие-то незалежности отмечают двуликие
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:28

Re: Британка очолила наглядову раду

  Jack Reacher написав:колония она и есть колония, еще какие-то незалежности отмечают двуликие

Так чого метрополія колонії безвіз не дає? А з Рашею в нас безвіз, і Клімкін сибіряк.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:44

  Jack Reacher написав:колония она и есть колония, еще какие-то незалежности отмечают двуликие


прошипел ватан из авторитарно-ватной помойки :lol: лучше быть колонией типа южной кореи или японии, чем псевдонезависимыми чмошниками типа КНДР
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:45

  Jack Reacher написав:колония она и есть колония, еще какие-то незалежности отмечают двуликие


Бгг. Расскажи, волгарик, кто у вас председатель совета директоров "Роснефти"? Немец Шредер?

Понятно теперь, почему вы у себя день независимости отменили - признали свою колониальную сущность. :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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