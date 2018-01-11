Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що на валютному ринку спостерігається певна сезонність.
Дивися повний текст В Україні злетіли курс долара і євро: НБУ назвав причини.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:26
В Україні злетіли курс долара і євро: НБУ назвав причини
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Дивися повний текст В Україні злетіли курс долара і євро: НБУ назвав причини.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:26
Вам всем вместе взятым ЗП платят и еще дают из корыта хлебнуть не за то что бы вы обьясняли.
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