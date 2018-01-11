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Міжбанк: долар перевалив за 28,50
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку на торгах п'ятниці втратив 9,09 коп.
Дивися повний текст Міжбанк: долар перевалив за 28,50
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R2
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:11
він підкрадається...
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ihorkul
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 18:06
НБУ, Продайте хоть 10% что купили летом,или уже все в офшорах?
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andrey743
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