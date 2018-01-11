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Vodafone заліз в борги
заради 4G в Україні

Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:26

Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі оператора.

Дивися повний текст Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:26

Тю, бізнес мобільних операторів зазвичай нормально прибутковий, винятком деякий час довго був Life... Інвестувати треба з прибутків, а не з кредитів. Якщо це кредит, то цікаво хто дає - або пов'язана сторона, або той, кому немає куди гроші профукати. Бо якщо оператор і досі не заробив купу грошей, це означає, що вони щось точно роблять не так.
Всюдиносапхайчик
 
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