Про це повідомили в прес-службі оператора.
Дивися повний текст Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:26
Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні
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Дивися повний текст Vodafone заліз в борги заради 4G в Україні.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:26
Тю, бізнес мобільних операторів зазвичай нормально прибутковий, винятком деякий час довго був Life... Інвестувати треба з прибутків, а не з кредитів. Якщо це кредит, то цікаво хто дає - або пов'язана сторона, або той, кому немає куди гроші профукати. Бо якщо оператор і досі не заробив купу грошей, це означає, що вони щось точно роблять не так.
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