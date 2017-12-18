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Кібератаки можуть активувати
ядерний арсенал деяких...

Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:53

Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Ядерні сили країни будували ще до того, як з'явився інтернет.

Дивися повний текст Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких країн, - Chatham House.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:53

Было бы интересно посмотреть, если бы Северная Корея ошибочно нанесла удар по Москве. Ну, или хотя бы по Владивостоку
max_us_ua
 
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