Ядерні сили країни будували ще до того, як з'явився інтернет.
Дивися повний текст Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких країн, - Chatham House.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:53
Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кібератаки можуть активувати ядерний арсенал деяких країн, - Chatham House.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:53
Было бы интересно посмотреть, если бы Северная Корея ошибочно нанесла удар по Москве. Ну, или хотя бы по Владивостоку
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