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Ощадбанк надав НАБУ частину документів у справі про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк надав на вимогу Національного антикорупційного бюро частину документів, цікавлять бюро, в рамках розслідування кримінального провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича і його оточення.
Дивися повний текст Ощадбанк надав НАБУ частину документів у справі про спецконфіскацію мільярдів Януковича
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:28
Януковича? Окружения?
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