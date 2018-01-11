Про це повідомляє The Local.
Дивися повний текст У Франції хочуть відмовитися від англійського слова "смартфон".
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:35
У Франції хочуть відмовитися від англійського слова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Франції хочуть відмовитися від англійського слова "смартфон".
Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:35
Институт Вятровича и не такое может придумать)))
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 13 січ, 2018 00:40
Во Франции давно такая фигня. Вплоть до штрафов для СМИ, которые не выполняют решения этой комиссии. Там все идет к тому, что литературный язык все более отдаляется от разговорного. Вот Вы говорите на банкомат le bancomat или le ATM, а правильное его литературное название - le distributeur automatique de l'argent
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