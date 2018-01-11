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У Франції хочуть відмовитися
від англійського слова...

У Франції хочуть відмовитися від англійського слова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:35

У Франції хочуть відмовитися від англійського слова...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Local.

Дивися повний текст У Франції хочуть відмовитися від англійського слова "смартфон".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:35

Институт Вятровича и не такое может придумать)))
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:40

Во Франции давно такая фигня. Вплоть до штрафов для СМИ, которые не выполняют решения этой комиссии. Там все идет к тому, что литературный язык все более отдаляется от разговорного. Вот Вы говорите на банкомат le bancomat или le ATM, а правильное его литературное название - le distributeur automatique de l'argent
max_us_ua
 
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