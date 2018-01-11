Пальне на АЗС України найближчим часом подорожчає ще як...

Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:09

В мордокнизі вже флешмоби організовують:

-"Всем водителям! Отличная идея как бороться с ценами на бензин!Цены на топливо стремительно растут, еще немного и мы увидим 30-35грн за литр а может быть и больше.В Европе водители пытались бороться с ценами акцией "Не покупай топливо один день", которая прошла несколько месяцев назад.Производители топлива лишь посмеялись над этим, понимая, что долго продолжаться это не может: последствия для автовладельцев окажутся более пагубные, чем для них. Но на основе этой акции возникла идея новой, куда - более эффективной! Когда цены продолжают расти с такой удручающей стабильностью – мы должны принимать меры! Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: В течение двух месяцев НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим ЭТО ВОГ.Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены.Когда они снизят цены – другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно,чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов.Несмотря на кажущуюся сложность,этого довольно легко достичь!Читайте дальше,чтобы узнать, что необходимо сделать!Отправьте это сообщения 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу это сообщение достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте это сообщение и люди перестанут покупать. Это всемирная акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек ! Могу спорить, что ты и не предполагал,что в тебе есть такой потенциал? В народе есть сила под которой сломается любая большая корпорация и даже система! Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверить и следовать акции! Поверь в свои силы и просто перешли, ПЕРЕШЛИ! этот текст дальше! Думаю, в этом есть смысл. Ну а "WOG"? Ничего личного - просто есть почти во всех регионах. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись.Тихо, тупо объезжаем их заправки и ждем, когда у них мозги заработают. И помните - 50 копеек не деньги - пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 24-25 грн/литр."

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